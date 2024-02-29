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ТАСС

Депутаты парламента Таджикистана одобрили соглашение с РФ об изучении космоса

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Флаги России и Таджикистана.

Для исследований планируется задействовать потенциал обсерваторий Национальной академии наук республики

ДУШАНБЕ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании утвердили соглашение с Россией об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, которое было заключено в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По данным пресс-службы, в ходе заседания обсуждался ряд международных и внутренних документов, в том числе соглашение с РФ. "Соглашения были утверждены депутатами нижней палата парламента по окончании заседания", - говорится в сообщении.

На заседании в числе представлявших повестку выступила вице-президент Национальной академии наук (НАН) Таджикистана, директор института астрофизики НАН Гулчехра Кохирова, отметили в пресс-службе. В августе 2023 года занимавший тогда пост президента НАН Фарход Рахими сообщал, что академия намерена сотрудничать с РФ в изучении космического мусора и других объектов. В сентябре 2023 года Кохирова сообщала ТАСС, что соглашение было подписано и ожидает ратификации.

По ее словам, для исследований планируется задействовать потенциал обсерваторий НАН. В Таджикистане обсерватории находятся в Гиссаре, на горе Санглох в Дангаринском районе, а также Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области. В республике большинство дней в году стоит ясная безоблачная погода, что также способствует исследованиям, отмечали также в НАН. 

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Страны
Россия
Таджикистан
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