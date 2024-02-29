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ЦАМТО

Корпоративная производственная система сэкономила "Калашникову" почти полмиллиарда рублей в 2023 году

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 28 февраля. Совокупный эффект мероприятий по развитию производственной системы позволил АО "Концерн "Калашников" сэкономить более 0,4 млрд. руб. в 2023 году.

В том числе, 80 млн. руб. составил экономический эффект от кайдзен-предложений, поданных работниками на местах – это в четыре раза больше, чем в 2022 году.

Всего в 2023 году было зарегистрировано свыше более 5000 кайдзен-предложений. При этом показатель их реализации составил 86,5%. Таким образом, на предприятии внедряются 8 из 10 поданных предложений.

"Приятно видеть, что с каждым годом растет количество сотрудников, участвующих в совершенствовании производственных процессов и сокращении издержек. Инициативные предложения и прорывные идеи, которые внедряются в повседневную работу, помогают выполнять больший объем задач меньшими усилиями", – подчеркнул президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.

Опыт повышения эффективности в рамках развития производственной системы АО "Концерн "Калашников" востребован крупнейшими отечественными промышленными предприятиями. С целью его изучения ежегодно "Калашников" посещают в среднем порядка 70 рабочих групп.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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