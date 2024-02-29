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ТАСС

Глава ISRO заявил, что строительство второго космодрома Индии продлится два года

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Стоимость проекта оценивается в почти $115 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Строительство второго индийского космодрома в штате Тамилнад продлится около двух лет. Об этом заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх.

"Правительство Тамилнада передало землю в наше (ISRO - прим. ТАСС) управление. Строительство начнется в ближайшее время. Для завершения строительных работ потребуется около двух лет. Мы уже планируем через два года запустить первую малоразмерную ракету-носитель", - заявил Сомнатх журналистам после официальной церемонии.

Церемония закладки первого камня в строящийся космодром, предназначенный для запуска малых спутников, прошла в Куласекарапаттинаме в Тамилнаде. В ней принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд рупий (почти $115 млн).

В ISRO считают, что новый космодром поможет сэкономить топливо, поскольку запускаемые с него спутники будут двигаться прямо на юг в отличие от спутников, запускаемых с основного космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Последние после старта летят в юго-восточном направлении, чтобы избежать воздушного пространства над Шри-Ланкой, и делают резкий маневр в сторону Южного полюса. 

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Страны
Индия
Шри-Ланка
Компании
ISRO
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