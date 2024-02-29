Инспекторы США провели на Украине новые проверки поставленного Киеву вооружения

В украинском оборонном ведомстве отметили, что "проверялись ключевые параметры: соответствие серийным номерам, техническое состояние, условия надлежащего хранения вооружения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Инспекторы США совместно с украинскими военными провели новые проверки вооружения, переданного Вашингтоном Киеву. Об этом сообщило украинское военное ведомство.

"Представители ВСУ, службы внутреннего аудита Минобороны Украины и инспекторы США провели еще две совместные инспекции оружия, переданного американскими партнерами", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Мероприятия проходили в местах хранения вооружения, "проверялись ключевые параметры: соответствие серийным номерам, техническое состояние, условия надлежащего хранения вооружения (безопасность и охрана)", отметили в Минобороны. В Киеве утверждают, что "в ходе мониторинга замечаний со стороны американской стороны не было". По данным ведомства, с начала 2024 года были проведены три инспекции.

Вашингтонская администрация захотела обеспечить большую подотчетность поставляемых Киеву вооружений после публикации доклада генерального инспектора Минобороны США. В документе отмечается, что передача вооружения Украине не была в полной мере проконтролирована. Согласно оценкам, по состоянию на июнь 2023 года не была проведена в срок инвентаризация военного оборудования, предназначенного Киеву, на сумму более $1 млрд. По подсчетам газеты The New York Times на основе доклада, власти США не сумели должным образом обеспечить подотчетность примерно 40 тыс. единиц вооружения.

15 февраля генеральный инспектор Пентагона сообщил, что факты коррупции были зафиксированы при проведении проверок поставляемой США помощи Украине. Согласно докладу инспектора, с февраля 2022 года было инициировано 57 расследований дел о коррупции, из которых 14 были завершены, а 43 остаются открытыми. Завершенные расследования привели к 7 арестам, 13 уголовным обвинениям, 2 приговорам и 11 отстранениям от деятельности. Открытые расследования в основном касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, хищений и прочих нарушений.