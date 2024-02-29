Войти
Военное обозрение

Боевой опыт ЗРК «Тор-М2» интересует ближневосточных заказчиков

160
0
+1
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Вооруженных сил на боевой позиции
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" Вооруженных сил на боевой позиции.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Специальной военной операции уже два года, а если быть точнее – 24 месяца – и все это время российские зенитчики круглосуточно и в любых погодных условиях прикрывают подразделения российской группировки, а также другие важные объекты в зоне СВО.

Специалисты в области вооружений отмечают высокий интерес «оружейного мира» к тем военно-техническим изделиям российского производства, которые участвуют в реальных боевых действиях и обретают военный успех на поле боя.

В феврале 2024 года в столице Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияде с большим размахом прошла Международная оборонная выставка World Defense Show 2024.

Форум World Defense Show проводится в Эр-Риаде уже второй раз, и будет проходить каждые два года. Саудовская Аравия представляет на своих полях новейшие образцы вооружений и техники ключевых стран-производителей военной продукции.

В рамках российской экспозиции, представленной в Эр Риаде, демонстрировалась военная продукция Ижевского электромеханического завода «Купол». С линейкой зенитных ракетных комплексов и других изделий от ижевских оружейников можно было ознакомиться на полях объединенной экспозиции российского концерна ВКО «Алмаз - Антей», в состав которого входит ИЭМЗ «Купол».

Конечно, в центре внимания потенциальных заказчиков из стран Ближнего Востока и Африки был зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» - ключевой военный продукт ижевского «Купола».

На выставке в Эр Риаде линейка комплексов семейства «Тор-М2» была представлена моделями ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном ходу, ЗРК «Тор-М2К» на колесной базе и ЗРУ «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении.

ЗРК «Тор-М2» заслуженно считается лучшим зенитным ракетным комплексом малой дальности. Его уникальные военно-технические характеристики традиционно вызывают интерес у военных специалистов и оружейных экспертов.

Главным назначением ЗРК «Тор-М2» является противовоздушная оборона войск и особо важных объектов от существующих и перспективных средств воздушного нападения противника.

Ижевские «Торы» способны круглосуточно противостоять на поле боя как самолетам и вертолетам, так и противорадиолокационным ракетам, снарядам РСЗО, низколетящим крылатым ракетам, а также всем видам военных БПЛА в своей зоне поражения. А ракеты «Торов» бьют до 12 км по высоте и до 16 км по дальности!

Комплексы семейства «Тор-М2» могут применяться для прикрытия невоенных стратегических и инфраструктурных объектов, например, в районах нефтедобычи, что весьма актуально для стран Ближнего Востока.

А в 2023 году инженерам ИЭМЗ «Купол» удалось модернизировать комплекс для поражения новых средств воздушного поражения Запада, после чего боеприпасы американских РСЗО HIMARS, британских ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG стали подходящими целями для ЗРК «Тор-М2».

Как отмечают на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», средства противовоздушной обороны, создаваемые на предприятии, непрерывно совершенствуются с учетом опыта участия зенитных ракетных комплексов в реальных боевых действиях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
HIMARS
SCALP
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
31.08.2023
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
31.07.2023
Российские зенитчики встречают новые ЗРК «Тор-М2»
31.07.2023
ЗРК «Тор-М2» заинтересовали гостей из стран Африки
05.05.2023
Против русских «Торов» у ВСУ нет приемов
20.10.2021
«Тор» мороза не боится
13.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?