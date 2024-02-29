Боевой опыт ЗРК «Тор-М2» интересует ближневосточных заказчиков

Специальной военной операции уже два года, а если быть точнее – 24 месяца – и все это время российские зенитчики круглосуточно и в любых погодных условиях прикрывают подразделения российской группировки, а также другие важные объекты в зоне СВО.

Специалисты в области вооружений отмечают высокий интерес «оружейного мира» к тем военно-техническим изделиям российского производства, которые участвуют в реальных боевых действиях и обретают военный успех на поле боя.

В феврале 2024 года в столице Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияде с большим размахом прошла Международная оборонная выставка World Defense Show 2024.

Форум World Defense Show проводится в Эр-Риаде уже второй раз, и будет проходить каждые два года. Саудовская Аравия представляет на своих полях новейшие образцы вооружений и техники ключевых стран-производителей военной продукции.

В рамках российской экспозиции, представленной в Эр Риаде, демонстрировалась военная продукция Ижевского электромеханического завода «Купол». С линейкой зенитных ракетных комплексов и других изделий от ижевских оружейников можно было ознакомиться на полях объединенной экспозиции российского концерна ВКО «Алмаз - Антей», в состав которого входит ИЭМЗ «Купол».

Конечно, в центре внимания потенциальных заказчиков из стран Ближнего Востока и Африки был зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» - ключевой военный продукт ижевского «Купола».

На выставке в Эр Риаде линейка комплексов семейства «Тор-М2» была представлена моделями ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном ходу, ЗРК «Тор-М2К» на колесной базе и ЗРУ «Тор-М2КМ» в стационарном и мобильном исполнении.

ЗРК «Тор-М2» заслуженно считается лучшим зенитным ракетным комплексом малой дальности. Его уникальные военно-технические характеристики традиционно вызывают интерес у военных специалистов и оружейных экспертов.

Главным назначением ЗРК «Тор-М2» является противовоздушная оборона войск и особо важных объектов от существующих и перспективных средств воздушного нападения противника.

Ижевские «Торы» способны круглосуточно противостоять на поле боя как самолетам и вертолетам, так и противорадиолокационным ракетам, снарядам РСЗО, низколетящим крылатым ракетам, а также всем видам военных БПЛА в своей зоне поражения. А ракеты «Торов» бьют до 12 км по высоте и до 16 км по дальности!

Комплексы семейства «Тор-М2» могут применяться для прикрытия невоенных стратегических и инфраструктурных объектов, например, в районах нефтедобычи, что весьма актуально для стран Ближнего Востока.

А в 2023 году инженерам ИЭМЗ «Купол» удалось модернизировать комплекс для поражения новых средств воздушного поражения Запада, после чего боеприпасы американских РСЗО HIMARS, британских ракет Storm Shadow и французских SCALP-EG стали подходящими целями для ЗРК «Тор-М2».

Как отмечают на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», средства противовоздушной обороны, создаваемые на предприятии, непрерывно совершенствуются с учетом опыта участия зенитных ракетных комплексов в реальных боевых действиях.