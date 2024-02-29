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РИА Новости

Гендиректор завода "Купол" сообщил о модернизации ЗРК "Тор"

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Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Гендиректор ИЭМЗ "Купол" Зиятдинов: ЗРК "Тор" будет модернизирован

МОСКВА, 28 февраля/ Радио Sputnik. Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") проводит модернизацию зенитного ракетного комплекса "Тор", сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

"Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М" от "Тор-М1"", – рассказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

Также завод проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с другими изделиями специального, гражданского и двойного назначения, добавил Зиятдинов.

"Мы стремимся чутко реагировать на запросы наших заказчиков, изменение макроэкономической и политической ситуации", – отметил он.

Радио Sputnik сообщало, что российские войска уничтожили украинский ЗРК Patriot.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Patriot ЗРК
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
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