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В то время, когда власти Эквадора намеревались передать США военную технику советского и российского происхождения, в Перу начали раздаваться голоса о необходимости последовать этому примеру. Однако в итоге попытки Вашингтона получить матчасть для ВСУ в странах Латинской Америки сорвались, за исключением Аргентины, в которой к руководству пришли марионетки Соединенных Штатов.
- говорится в аргентинском издании Zona Militar.
Первые Ми-8 прибыли в эту страну при оказании СССР гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения 1970 года. По завершении миссии Москва решила подарить их вместе с комплектом запасных частей и оборудования, а также временно предоставила своих пилотов для обучения местных экипажей. После этого парк вертолетов этого семейства продолжал эксплуатироваться, постоянно пополняясь, в том числе уже разработанными в России моделями.
- говорится в издании.
В настоящее время в Перу ведет активную работу центр технического обслуживания CEMAE в Лиме, который с 2021 года занимается сертифицированным ремонтом Ми-17-1Б и Ми-171Ш и поддерживает в летном состоянии значительную часть парка вертолетов.
- полагают в издании, указывая. что Лима не намерена отказываться от этих вертолетов в пользу США.
Единственной преградой для эксплуатации перуанского парка Ми-8/17 являются масштабные санкции, введенные США и их сателлитами в отношении России, что сказывается на возможностях технического обслуживания вертолетов.
- отмечается в издании.