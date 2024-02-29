«Прекрасное соотношение затрат и выгод»: Перу не намерено отказываться от вертолетов Ми-8/17 в пользу США

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В то время, когда власти Эквадора намеревались передать США военную технику советского и российского происхождения, в Перу начали раздаваться голоса о необходимости последовать этому примеру. Однако в итоге попытки Вашингтона получить матчасть для ВСУ в странах Латинской Америки сорвались, за исключением Аргентины, в которой к руководству пришли марионетки Соединенных Штатов.

Наиболее заманчивым для предполагаемого обмена был бы большой парк вертолетов семейства Ми-8/17/171, состоящих на оснащении трех видов вооруженных сил и национальной полиции Перу

- говорится в аргентинском издании Zona Militar.

Первые Ми-8 прибыли в эту страну при оказании СССР гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения 1970 года. По завершении миссии Москва решила подарить их вместе с комплектом запасных частей и оборудования, а также временно предоставила своих пилотов для обучения местных экипажей. После этого парк вертолетов этого семейства продолжал эксплуатироваться, постоянно пополняясь, в том числе уже разработанными в России моделями.

Эти машины работают в Перу в течение полувека. За это время они зарекомендовали себя при эксплуатации в различных условиях, включая пустынное побережье, жаркую и влажную Амазонию и высокогорные Анды

- говорится в издании.

В настоящее время в Перу ведет активную работу центр технического обслуживания CEMAE в Лиме, который с 2021 года занимается сертифицированным ремонтом Ми-17-1Б и Ми-171Ш и поддерживает в летном состоянии значительную часть парка вертолетов.

Ко всему этому добавляется прекрасное соотношение затрат и выгод, что делает маловероятным, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, что в вооруженных силах Перу будет принято решение о радикальном переходе на другие системы

- полагают в издании, указывая. что Лима не намерена отказываться от этих вертолетов в пользу США.

Единственной преградой для эксплуатации перуанского парка Ми-8/17 являются масштабные санкции, введенные США и их сателлитами в отношении России, что сказывается на возможностях технического обслуживания вертолетов.

Поставка запасных частей из-за рубежа является проблемой. По оценкам, их хватит еще на несколько лет, 3-4 года, для эксплуатации вертолетов, после чего необходимо будет проанализировать международный ландшафт для принятия решений

- отмечается в издании.