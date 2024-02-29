Минобороны Хорватии приняло шестой истребитель "Рафаль"

ЦАМТО, 28 февраля. Минобороны Хорватии сообщило о приемке шестого (из 12 приобретенных из состава ВКС Франции) многоцелевого истребителя "Рафаль".

Истребитель стал четвертым одноместным "Рафаль", переданным МО Хорватии. Ранее также были поставлены два двухместных самолета. Как планируется, поставка всех 12 истребителей должна быть завершена в 2025 году.

Как сообщал ЦАМТО, решение о закупке многоцелевых истребителей "Рафаль" из состава ВКС Франции правительство Хорватии приняло 28 мая 2021 года по итогам тендера. Самолеты заменят состоящие на вооружении МиГ-21bisD/UMD, срок эксплуатации которых истекает в 2024 году.

Министерства обороны двух стран 25 ноября 2021 года в рамках межправительственного соглашения подписали контракт, предусматривающий поставку 12 истребителей "Рафаль F3-R" (10 одноместных и 2 двухместных) из состава ВКС Франции, базового комплекта вооружения, наземного и испытательного оборудования, тренажеров, сопутствующих услуг поддержки и обучения личного состава, 12-месячную гарантию на каждый самолет, двигатель, другое оборудование и запасные части.

Подписанный одновременно контракт на логистическую поддержку охватывает все ресурсы обслуживания в течение трехлетнего периода, включая поставку дополнительных запасных частей для самолетов. Стоимость пакета составляет 1,15 млрд. евро (1,21 млрд. долл.). Выплаты будут осуществляться в период с 2021 по 2026 гг.

Передача первых двух двухместных самолетов "Рафаль" состоялась на авиабазе Мон-де-Марсан Воздушно-космических сил Франции 2 октября 2023 года. 17 ноября 2023 года состоялась передача Хорватии первого одноместного истребителя, еще по одному самолету были поставлены в декабре 2023 года и в январе 2024 года.

Согласно планам, в течение 2024 года ВВС Хорватии должны быть переданы четыре истребителя (из них два уже переданы). Последние четыре истребителя "Рафаль" должны быть получены в начале 2025 года.

ВС Хорватии намерены эксплуатировать истребители "Рафаль" до начала 2050-х годов.