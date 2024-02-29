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ТАСС

СМИ: Китай создал первый наземный симулятор космической станции

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Харбин
Харбин.
Источник изображения: bangkokbook.ru

Как пишет газета China Daily, при помощи этого объекта ученые КНР планируют изучать, в частности, фундаментальные научные вопросы, связанные с космическими материалами и приборами

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Харбинский технологический институт совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники создали на северо-востоке Китая первый национальный наземный симулятор космической станции. Об этом сообщила газета China Daily.

По сведениям издания, объект в городе Харбин (административный центр граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян) называется "инфраструктура моделирования и исследования космической среды". 27 февраля она успешно прошла проверку и вскоре будет запущена в эксплуатацию.

При помощи этого объекта ученые КНР планируют изучать фундаментальные научные вопросы, связанные с космическими материалами и приборами, а также с физикой магнитосферы. Это оборудование позволяет моделировать ряд факторов внеземного пространства, такие как плазма (один из основных видов материи в космосе), облучение частиц и солнечная радиация.

По словам представителей Научно-исследовательского института космической среды и материаловедения при Харбинском технологическом институте, "в будущем многие эксперименты, которые приходилось бы проводить в космосе, станет возможно осуществлять на Земле".

Согласно оценке местных властей, указанная инфраструктура сыграет важную роль в китайской космонавтике. Как считает президент института, член Академии наук Китая Хань Цзецай, такая платформа "будет иметь для КНР огромное значение, способствовать крупным прорывам в сфере научно-технических инноваций". По его словам, симулятор космической станции облегчит модернизацию некоторых промышленных отраслей, поможет воспитать новое поколение высококвалифицированных специалистов.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести примерно до 100. 

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