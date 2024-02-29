Американский журнал назвал ряд вооружений армии США для «следующей большой войны»

Один из опытных образцов нового американского танка М10 Booker, разработанного General Dynamics Land Systems по программе Mobile Protected Firepower (MPF), на официальной церемонии присвоения обозначения. Форт-Бивер, 10.06.2023.

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, где рассматривает вооружения армии США, которые, вероятно, будут использованы в «следующей большой войне».

Среди этих вооружений называются легкие танки M10 Booker, боевые машины пехоты (БМП) XM30 и некоторые боевые беспилотные машины.

Армия США проходит значительную модернизацию, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру ведения войны и быть готовой к противостоянию с такими грозными противниками как Китай и Россия

— говорится в материале издания.

The National Interest отмечает, что американская армия начинает уходить от тактики борьбы с повстанцами, которую она применяла последние десятилетия и делает упор на вероятность крупномасштабных военных действий против крупных держав.

Легкие танки M10 Booker используются для поддержки пехоты в бою и прокладывания ей пути. Эти машины оснащены 105-мм орудием, 12,7-мм пулеметом, а также лёгким пулемётом калибра 7,62 мм. При весе в 40 тонн M10 Booker развивает скорость до 72 км/ч.

Что касается БМП XM30, то эта машина пока находится в стадии разработки и, по мнению экспертов, придёт на смену устаревающей бронемашине M2 Bradley.

Кроме того, для «следующей большой войны» армия США готовит беспилотные машины Robotic Combat Vehicle (RCV), целью которых является сопровождение пилотируемой техники и сбор разведданных.

В прошлом году американское издание 19FortyFive сообщало, что машины M10 Booker могут поступить на вооружение армии США уже в 2024 году.