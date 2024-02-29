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Военное обозрение

«Снаряжена передовым глушителем»: бундесвер закупил «бесшумную» винтовку HK437 для спецназа

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Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер закупил у компании Heckler & Koch для нужд спецназа «бесшумную» винтовку, основанную на модели HK437 и призванную как более современное оружие заменить облегченный вариант MP5. На оснащение немецкой армии он поступит под обозначением G39.

На начальном этапе для спецназа заказано 176 единиц оружия, при этом в общей сложности требуется 988 HK437.

HK437 использует патроны калибра .300 BLK (7,62x35 мм), емкость магазина составляет 30 патронов, в пустом виде он весит 158 г, что подчеркивает стремление разработчиков минимизировать общий вес оружия. HK437 работает по принципу непрямого газоотвода с короткоходным поршнем, уменьшая отдачу и улучшая управляемость во время стрельбы.

Темп огня может достигать 850 выстрелов в минуту, что делает HK437 повышает эффективность при ведении ближнего боя.

Как утверждают в Германии, HK437 отличается передовой эргономикой. Рычаг переключения режима стрельбы перемещается на 45°. Ширина оружия варьируется от 73 мм до 106 мм, в зависимости от конфигурации. Оно имеет регулируемый приклад с ходом 84 мм и 7 положениями фиксации, а также регулируемый упор для щеки с ходом 21 мм и 4 положениями фиксации, что позволяет пользователю настраивать оружие для оптимального комфорта и точности стрельбы.

Высота оружия составляет 242 мм и 210 мм без магазина. Длина прицельной планки на ствольной коробке достигает 375 мм, что позволяет использовать различную оптику.

В варианте G39 HK437 оснащен 9-дюймовым (229 мм) стволом и снаряжен передовым глушителем от компании A-TEC

- говорится в издании Military Leak.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Heckler & Koch
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