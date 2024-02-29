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Военное обозрение

Постпред Израиля в ООН сообщил о подготовке передачи Украине израильской системы предупреждения ракетных атак

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Источник изображения: topwar.ru

Израиль передаст Украине систему раннего предупреждения о ракетных атаках, таким образом Тель-Авив внесет свой вклад в защиту украинского населения от ударов российских ракет. Об этом заявил постпред при ООН Гилад Эрдан.

Представитель Израиля выступил на Генассамблее ООН и заявил, что в настоящее время Тель-Авив работает над передачей Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атак беспилотников, поскольку у Израиля накоплен "большой опыт" в этом вопросе. Когда будет передана система и другие подробности Эрдан не сообщил. По его словам, этот вопрос "решается".

Израиль также работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения для защиты гражданских лиц от неизбирательных ударов России ракетами и беспилотниками. Мы были вынуждены развивать исследования в этой сфере и рады поделиться нашим потенциалом с нашими украинскими друзьями

- заявил израильский постпред.

Со своей стороны отметим, что Израиль обещает передать данную систему Украине еще с 2022 года. После начала СВО Зеленский неоднократно обращался к Израилю с просьбой предоставить оружие, в частности, систему ПРО "Железный купол", но получил отказ. Вместо этого Израиль в качестве компенсации пообещал поставить технологию "умной" системы оповещения о ракетах и беспилотниках.

В апреле прошлого года в Киеве заявили о достигнутых договоренностях в отношении системы. Заявлялось, что специалисты Командования службы тыла ЦАХАЛа приступят к развертыванию системы оповещения "Цева Адом" в Киеве, а первые испытания будут проведены уже в мае 2023 года. После этого система должна была быть развернута по всей Украине.

Предполагалось, что израильская система будет интегрирована в украинскую радиолокационную сеть. В случае обнаружения воздушных целей, она будет рассылать оповещения на мобильные телефоны граждан и включать сигнал тревоги только в тех районах, которым потенциально грозит опасность ракетных ударов.

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