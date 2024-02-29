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Военное обозрение

Сделан первый заказ на сингапурские экранопланы AirFish

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая фирма Eurasia Mobility Solutions (EMS), позиционирующая себя в качестве поставщика интеллектуальных решений для городской мобильности, подписало соглашение с сингапурской компанией ST Engineering, предусматривающее поставку 10 экранопланов AirFish 8 с опционом на еще 10 единиц техники, что стало первым заказом на это изделие, хотя и предварительным.

Исполнитель должен развернуть производство AirFish с 2025 года. Турецкая компания намерена использовать экранопланы для обслуживания туристического сектора страны.

AirFish 8 предлагает решение для удобного посещения мест, где нет ни порта, ни взлетно-посадочной полосы. Эта техника быстрее, чем существующие варианты воздушных и морских перевозок

- заявил заказчик.

AirFish 8, осуществляющий взлет и посадку на воду, устраняет необходимость в инфраструктуре, например, в виде аэродрома. Экраноплан может перевозить до 10 пассажиров, включая членов экипажа, или 1000 кг грузов. Максимальная скорость движения составляет 90 узлов, что делает его одним из самых быстрых морских судов.

В ST Engineering пояснили, что предлагаемый компанией продукт может использоваться не только в гражданских целях, но и выполнять боевые задачи в прибрежных водах.

Мы видим путь к потенциальному использованию в военных целях через коммерческие продажи платформы

- заявили в компании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
ST Engineering
Проекты
Экраноплан
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