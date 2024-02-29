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Военное обозрение

Индийский стартап предлагает согревать солдат без батареек и источника питания

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Parisodhana Technologies, индийский стартап со штаб-квартирой в Хайдарабаде, предлагает согревать солдат в холодную погоду с помощью своего инновационного продукта Staywarm, который выделяет тепло в течение длительного времени без необходимости использования батареек или источника питания.

Как отмечается в издании IDRW, Staywarm представляет собой пакеты размером с ладонь, содержащие специальный материал, который активируется при контакте с воздухом. Они удобно помещаются в карманах, перчатках или обуви и выделяют тепло в течение 6-8 часов, не допуская простуды.

Поместив пакеты в свое снаряжение, солдаты смогут сохранять тепло во время службы даже в суровых условиях. Это может значительно улучшить их комфорт, производительность и самочувствие в холодную погоду

- заявляет разработчик.

Недавно компания получила индийский патент на свою технологию Staywarm. В настоящее время продукт, предлагаемый военным, адаптирован для размещения на головных уборах, но разработчик планирует интегрировать эту технологию в различную одежду, обувь и снаряжение, например, в спальные мешки.

Как указывается на сайте компании, продукт работает при диапазоне температур от -40 до +40 градусов и на высоте до 5,5 тыс. метров.

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Страны
Индия
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