Эксперты объяснили, почему увеличение военных расходов не поможет НАТО (The Hill, США)

Увеличение военных расходов членами НАТО не решит проблем альянса, пишет The Hill. Сначала лидеры блока должны разработать стратегию с ключевыми целями, отмечает автор статьи. Без нее увеличение бюджетов носит неоправданно амбициозный характер и не имеет никакого смысла.

Харлан Ульман

Дональд Трамп знал, что делает, угрожая не защищать НАТО, если альянс откажется тратить больше на оборону, и утверждая, что скажет России, что она "может делать все, что, черт возьми, захочет".

По обе стороны Атлантики в связи с этим была зафиксирована двузначная магнитуда реакции по "политической шкале Рихтера". Чиновники НАТО прессинговали союзников, которые не выполняли обязательство по расходам на оборону обороне в размере 2% ВВП своей страны.

Но тут вмешивается реальность. Как ни странно, чем больше средств тратится на оборону, особенно в США и Великобритании, тем больше сокращаются их вооруженные силы.Причины кроются в росте стоимости буквально всего – от людей до высокоточного оружия и даже карандашей. Этот ежегодный неконтролируемый рост реальных военных затрат членов НАТО, в зависимости от страны, составляет от 3% до 7 %. Добавьте сюда инфляцию, и проблема только усугубится.

В США военно-морской флот изо всех сил пытается добиться потолка в 300 боевых кораблей, что все равно на 55 единиц меньше числа, установленного Конгрессом. Министерство обороны сталкивается с серьезной нехваткой личного состава. Британская армия насчитывает чуть более 72 тысяч человек, а количество бронетехники будет сокращено до 148 танков. Королевский флот, который когда-то правил морями, теперь может управлять только 16 эсминцами и фрегатами.

Конечно, те члены НАТО, которые не выполняют обязательство по 2%, должны это сделать. Однако это не решит проблему. При взгляде на военную концепции НАТО, бросаются в глаза ее шесть "пере-". По ней альянс должен "передумывать" противника, "качественно превосходить" его в бою, "переигрывать" его, "опережать", "иметь лучших партнеров" и в конце концов "пережить". Все эти позиции носят намеренно амбициозный характер, они игнорируют понятия стратегии, ресурсов и военных бюджетов, необходимых для того, чтобы остановить и отразить потенциальную российскую агрессию.

Главный логический вывод из всего этого заключается в том, что, прежде чем вынимать чековые книжки, лидеры НАТО могли бы разработать серьезную стратегию с ключевыми целями. Во-первых, необходимо создать доступные по средствам вооруженные силы, способные противостоять российскому военному нападению. Для достижения этой цели стратегия должна признать и интегрировать в себя суровую реальность и те естественные пределы, которые в настоящее время игнорируются из-за ошибочной убежденности в том, что увеличение военных расходов само по себе является ответом на все. Это не так.

Среди этих реалий должно быть более полное понимание тех возможностей и ограничений, с которыми сталкивается Россия. Если имеющиеся сообщения верны, Россия понесла на Украине большие потери в личном составе и технике. В то время как Москва укрепляет свою военно-промышленную базу и имеет значительную численность населения, составляющую около 140 миллионов человек, откуда можно пополнять ее вооруженные силы, сейчас у нее должна быть "пустая армия", которую нельзя отправить в бой за пределы Украины (поставки вооружений в российские войска, по данным на декабрь 2023 года, увеличились втрое по сравнению с предыдущим годом, закупки особо востребованной техники выросли в семь раз, а выпуск артиллерийских боеприпасов — более чем в 17 раз. — Прим. ИноСМИ).

США потребовалось полтора десятилетия, чтобы восстановиться после вьетнамской войны. Некоторые в НАТО предсказывают, что Россия может атаковать альянс через несколько лет. Но будьте осторожны. Независимо от того, как закончится украинский военный конфликт, в отличие от Афганистана и Ирака, когда США могли вернуть свои войска домой, Россия не может полностью уйти с Украины. Значительное количество ее солдат останется там либо для противодействия партизанской войне, либо для контроля частей Украины и Крыма.

НАТО должно признать стратегическое преимущество, которое дает альянсу членство Финляндии и, предположительно, Швеции. Теперь Россия должна защищать свою 1300-километровую границу с Финляндией. А Швеция, с точки зрения России, — это кинжал, направленный на Калининград и Санкт-Петербург на Балтике.

В начале 1960-х годов доктрина "гибкого реагирования" администрации Кеннеди требовала наличия военного потенциала для ведения конфликтов всех уровней — от повстанческих движений до ядерной войны. Вслед за этим НАТО подготовила доклад Армеля, названный в честь министра иностранных дел Бельгии.

Независимо от того названия, которое он получит, НАТО нужен новый "доклад Армеля", чтобы оценить возросшую российскую угрозу, конфликт на Украине и его последствия. Также следует учитывать в нем Иран, Северную Корею и Китай. Например, если США и Китай начнут войну из-за Тайваня, а континентальная часть США подвергнется нападению со стороны Китая, будет ли применяться статья 5, как это было после 11 сентября?

В конфликте на Украине должны быть глубоко интегрированы новые технологии: от использования дронов и спутникового Интернета Starlink для связи до поразительно сократившихся сроков развертывания новых типов оружия. Все это должно быть включено в концепцию "обороны дикобраза", которая повысит издержки любого нападения России на НАТО до такого уровня, что сделает его неприемлемым. При правильном подходе такая оборона не обязательно потребует увеличения расходов, а просто перенаправит потоки денег туда, где они нужнее.

Все это будет непросто сделать, учитывая нынешнее интенсивное бюрократическое, политическое и экономическое сопротивление. Но не заблуждайтесь. Без новой стратегии НАТО увеличение военных расходов альянса не явится решением.