Войти
ТАСС

Первый танк Abrams в зоне СВО был подбит ульяновским FPV-дроном "Пиранья"

155
0
0
Источник изображения: Фото: соцсети

Представитель Симбирского конструкторского бюро сообщил, что получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего технику

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья". Об этом ТАСС сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) "Пиранья".

"Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на счету дронов "Пиранья" есть и другая бронетехника: как легкая, так и тяжелая. "Но в основном, конечно, большая часть пораженных целей - это блиндажи, укрытия, укрепления, потому что, будем честны, у противника не так много целей, чтобы каждый день подбивать, условно говоря, танки и так далее", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, FPV-дрон "Пиранья" выделяется среди аналогов уникальными частотами, на которых работает. "Видеопередатчиков на этой частоте нет ни у кого. Мы презентовали наш дрон в технополисе "Эра". В ходе прохождение тестирования средствами радиоэлектронной борьбы <...> [он оказался] единственным беспилотником, который подавить не удалось <...> У нас есть официальное заключение Министерства обороны РФ по итогам командировки в Луганск и апробирования нашей техники в зоне СВО, что у нас уникальные видеопередатчики, которые способны устоять перед воздействием РЭБ", - пояснил представитель СКБ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.02.2024
Удары по кораблям, атаки БПЛА, поражение самолетов. Каких "сюрпризов" ждать от ВСУ
26.02.2024
Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?
22.12.2023
"Козырь на фронте". Что Украина попросила у Запада
24.10.2023
"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе
21.08.2023
Российский "Ланцет" поразил американский БТР Stryker в Запорожье
26.12.2022
Зеленский не смог добиться от Байдена самого главного
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?