Первый танк Abrams в зоне СВО был подбит ульяновским FPV-дроном "Пиранья"

Представитель Симбирского конструкторского бюро сообщил, что получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего технику

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном "Пиранья". Об этом ТАСС сообщил представитель Симбирского конструкторского бюро (СКБ) "Пиранья".

"Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша "Пиранья". А потом уже информация появилась в новостях и Telegram-каналах с кадрами горящего Abrams", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на счету дронов "Пиранья" есть и другая бронетехника: как легкая, так и тяжелая. "Но в основном, конечно, большая часть пораженных целей - это блиндажи, укрытия, укрепления, потому что, будем честны, у противника не так много целей, чтобы каждый день подбивать, условно говоря, танки и так далее", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, FPV-дрон "Пиранья" выделяется среди аналогов уникальными частотами, на которых работает. "Видеопередатчиков на этой частоте нет ни у кого. Мы презентовали наш дрон в технополисе "Эра". В ходе прохождение тестирования средствами радиоэлектронной борьбы <...> [он оказался] единственным беспилотником, который подавить не удалось <...> У нас есть официальное заключение Министерства обороны РФ по итогам командировки в Луганск и апробирования нашей техники в зоне СВО, что у нас уникальные видеопередатчики, которые способны устоять перед воздействием РЭБ", - пояснил представитель СКБ.