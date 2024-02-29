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Военное обозрение

Минобороны Польши намерено заменить БРДМ-2 разведывательной бронемашиной Kleszcz

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Источник изображения: topwar.ru

На 28 февраля запланировано подписание рамочного соглашения Минобороны Польши с местной компанией AMZ-Kutno, предусматривающего подготовку к приобретению «легких бронетранспортеров-разведчиков» (сокращенно LOTR), получивших наименование Kleszcz («Клещ»).

Всего военное ведомство намерено закупить около 300 машин, предназначенных для замены устаревших БРДМ-2, в том числе модернизированных польских модификаций BRDM-2 М96/М97. Их поставки ожидаются в 2025-2035 годы.

Kleszcz поступит на оснащение разведывательных подразделений сухопутных войск. Машина должна обеспечить возможность эксплуатации в течение пяти суток в любых погодных условиях и в любое время дня и ночи. Расчет машины состоит из разведывательного отряда в составе 5 солдат.

Кроме выполнения разведывательных задач LOTR позволяет оказывать огневую поддержку благодаря дистанционно управляемому боевому модулю, снаряженному пулеметами калибра 12,7 и 7,62 мм и способному вести борьбу с легкобронированной техникой, низколетящими воздушными целями и живой силой противника.

Kleszcz (более раннее наименование – Bóbr-3) – это плавающий колесный БТР 4x4. Машина приводится в движение силовой установкой мощностью 240 кВт, сопряженной с автоматической коробкой передач Allison.

Бронекорпус в базовой версии обеспечивает баллистическую защиту на уровне 2 по STANAG 4569 (выдерживает попадание пули БЗ патрона 7,62x39 мм с дистанции 30 м) и противоминную – на уровне 2а (6 кг ВВ при наезде колесом).

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
БРДМ-2
Компании
Allison
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