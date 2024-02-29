Боец ВС РФ: российские специалисты изучают украинские БПЛА для выявления слабых мест ВСУ

Командир батареи ПЗРК "Игла" в свою очередь рассказал, что военнослужащие РФ эффективно применяют против FPV-дронов дробовики

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты занимаются анализом сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов для выявления слабых мест противника. Об этом рассказал заместитель командира зенитного дивизиона отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Джексон.

"Отдаем сбитые беспилотники специалистам, они разбирают их и потом дают нам информацию, как нам эффективно бороться для их уничтожения, также какие у нас есть огрехи по маскировке и другой работе. Все работает в наших целях. Даже были такие моменты, когда сбиваем беспилотник, а на нем видно, что камера не закрыта и снимает даже свою точку взлета. Отдаем информацию специалистам, они отправляют подразделение артиллерии, и они отрабатывают точки запуска, уничтожают операторов", - сказал Джексон, видеоинтервью которого распространило Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, расчеты ПВО отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южной группировки войск с начала года уничтожили более 100 воздушных целей в своей зоне ответственности. "Расчеты ПВО отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса выполняют задачи по прикрытию войск от ударов дронов и других средств воздушного нападения противника на южно-донецком направлении спецоперации", - отметили в МО РФ.

Кроме того, командир батареи ПЗРК "Игла" с позывным Копченый сообщил, что российские военнослужащие эффективно применяют против FPV-дронов дробовики. "Каждый раз враг применяет немного другое: на беспилотниках меняются прошивки. Бывает, что не совсем получается, надо перестраивать. Дробовик очень эффективен против FPV-дрона, но здесь очень важно внимание бойца, потому что это штука быстрая. Из дробовика его можно поражать из-за кучности выстрела: подрыв в воздухе, либо он падает", - уточнил боец.