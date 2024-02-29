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ТАСС

Британский военачальник заявил, что Киев вряд ли начнет новое наступление в 2024 году

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Тони Радакин
Тони Радакин.
Источник изображения: translated.turbopages.org

Начштаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что наиболее вероятным является сценарий, при котором Украина вернется к наступательным действиям только в 2025-м

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Украина будет находиться в затруднительном положении в ближайшие месяцы, украинское командование вряд ли сможет начать новое наступление в текущем году. Об этом заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин, слова которого приводит газета The Guardian.

"Я думаю, что это затруднительное положение [Киева], вероятно, продлится по меньшей мере ближайшие несколько месяцев", - сказал он. Радакин предположил, что Украина сможет начать новое контрнаступление в лучшем случае не раньше конца лета. При этом адмирал добавил, что наиболее вероятным является сценарий, при котором киевские власти вернутся к наступательным действиям только в следующем году.

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Проекты
NATO
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