Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

Уильям Бернс, в частности, заявил законодателям, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет за собой тяжелые последствия

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс рассказал лидерам обеих палат Конгресса о тяжелой ситуации на Украине во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями, посвященной в том числе дальнейшей поддержке Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Все четыре лидера поняли серьезность ситуации на Украине. Дело в том, что они услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ, который находился с ними, о том, что Украина потеряла позиции на поле боя", - сказала она, в очередной раз возложив ответственность за ситуацию на "бездействие Конгресса".

Бернс рассказал законодателям, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет за собой тяжелые последствия. "Большая четверка" услышала непосредственно от директора ЦРУ о том, насколько ужасны последствия", - сказала пресс-секретарь Белого дома. "Мы видели, что Украина теряет позиции на поле боя, поэтому нам нужно увидеть действия. Нам нужно увидеть продвижение вперед в вопросе дополнительного финансирования. Это то, чего хочет президент", - добавила она.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке части республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.