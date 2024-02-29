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Полковник раскрыл значение разработки в России системы «Ступор»

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Электромагнитная система «Ступор» (кадр из видео)
Электромагнитная система «Ступор» (кадр из видео).
Источник изображения: РЕН ТВ

Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин раскрыл значение создания российскими специалистами комплексной системы защиты от дронов «Ступор». В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал победой военно-промышленного комплекса (ВПК) России разработку подобной системы.

«Получив такую станцию, которую сегодня мы смогли создать, учитывая комплекс мер, чтобы распознавать характеристики БПЛА и влиять на них, это, конечно же победа предприятий военно-промышленного комплекса, нашей военной научной мысли. Главное, что это сейчас так востребовано в формате специальной военной операции для выполнения важных задач», — заявил эксперт.

Следует отдать должное тому, что весь мир находится в режиме поиска более эффективного способа применения БПЛА, а также находится в поиске более эффективного способа противодействия БПЛА.

(...) Американцы даже заинтересованы в том, чтобы получить информацию по нашим беспилотникам

Андрей Кошкин

военный эксперт, полковник в отставке

Ранее директор по развитию компании ООО «Ступор» Владислав Кустарев рассказал, что в России разработана комплексная система защиты объектов от дронов. Кустарев раскрыл, что в систему встроен искусственный интеллект, который позволяет работать «Ступору» в автономном режиме.

Он пояснил, что система позволяет своевременно выявлять и подавлять беспилотники. Входящие в нее комплексы «Шторм» и «Штиль» способны обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. В свою очередь устройство «Парс» подавляет БПЛА на расстоянии до двух километров, при этом она может воздействовать на дрон как узким направленным лучом, так и путем создания «купола».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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