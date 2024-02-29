Завод "Купол" начал модернизацию ЗРК "Тор"

Завод "Купол" приступил к глубокой модернизации ЗРК "Тор"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") приступил к глубокой модернизации зенитно-ракетного комплекса семейства "Тор", боевые возможности перспективного комплекса увеличатся кратно, сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

Он напомнил, что еще 10 лет назад завод выпускал монопродукт — ЗРК "Тор-М2У". Сейчас новейший ЗРК "Тор-М2" выпускается в четырех вариантах.

"Говоря о дальнейшей перспективе, нельзя не отметить, что наш коллектив активно работает над очередной глубокой модернизацией ЗРК семейства "Тор". Перспективный зенитный ракетный комплекс малой дальности кратно увеличит боевые и эксплуатационные возможности и будет отличаться от сегодняшних моделей даже больше, чем "Тор-М2" от "Тор-М1", — сказал Зиятдинов.

По его словам, ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и по другим изделиям специального, гражданского и двойного назначения.

"Продолжим сохранять набранный темп и создавать заделы на будущее. Запланирован двукратный рост инвестиций в техперевооружение и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — Прим. ред.)", — добавил гендиректор завода.

"Тор" — ЗРК малой дальности, производимый ижевским электромеханическим заводом "Купол". Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой.