Гендиректор: в России началось серийное производство летающих мишеней "Адъютант"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В России началось серийное производство новых универсальных мишенно-тренировочных комплексов "Адъютант" для испытаний зенитных комплексов, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

"Разработан ряд других оборонных изделий. В их числе универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Он уже пошел в серию, исполнен первый госконтракт, работаем над вторым. "Адъютант" мы начинали создавать для проведения облетов своих ЗРК. Но вскоре стало ясно, что сфера применения гораздо шире. Комплекс уже успел принять участие в учебных стрельбах практически всех отечественных ЗРК", - сказал Зиятдинов.

По его словам, сейчас интенсивно проходит обучение и слаживание комплекса в войсках ПВО. "Купол" ожидает многократный рост спроса на этот мишенный комплекс.

"У изделия есть хорошие перспективы и по линии ВТС", - подчеркнул гендиректор завода.

Мишени комплекса "Адъютант" имитируют современные средства воздушного нападения (СВН), а также моделируют тактику их применения. Сегодня многие типы СВН способны осуществлять противозенитные маневры: выполняют кабрирование, пикирование, "змейку", полет на предельно малой высоте – все эти маневры способны воспроизводить и мишени, входящие в состав "Адъютанта". Основой современной тактики воздушного нападения является массированный налет - и "Адъютант" способен его смоделировать: один мобильный наземный пункт управления способен создать сложную мишенную обстановку с одновременным участием шести мишеней разного типа.