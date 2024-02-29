На заводе "Купол" почти завершили разработку боевой машины "Тайфун-ПВО"

Гендиректор: завод "Купол" почти завершил разработку боевой машины "Тайфун-ПВО"

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разработка боевой машины "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (флагман концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

"Другое наше новое изделие – боевая машина "Тайфун-ПВО". Еще на стадии эскизного образца она приняла участие в международных соревнованиях в Китае, где заняла второе место (первое, разумеется, у хозяев мероприятия). В настоящий момент разработка БМ "Тайфун-ПВО" практически завершена, идет подготовка к серийному производству", - сказал Зиятдинов.

"Тайфун-ПВО" - это универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности. Он способен выдержать взрывы от устройств с мощностью до восьми килограмм тротила как под колесами, так и под днищем. Комбинированная защита из керамической брони и броневой стали устойчива при поражении бронебойно-зажигательными пулями.

Машина вмещает экипаж из пяти человек: командир, механик-водитель, стрелок-пулеметчик и два стрелка-зенитчика. В отделении для стрелков предусмотрено все необходимое: ПЗРК, пусковые установки, источники питания, радиолокационные запросчики, боекомплект к пулемету. На крыше "Тайфуна" размещается турель с крупнокалиберным пулеметом типа "Корд", а также предусмотрены специальные люки для стрелков: пулеметчика и зенитчика.