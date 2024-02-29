Войти
ТАСС

FT: европейский чиновник заявил о пребывании спецназа НАТО на Украине

153
0
0
Источник изображения: Александр Река/ ТАСС

По его словам, "все знают, что западные войска специального назначения" находятся на украинской территории, просто официально этот факт еще не признали

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из стран - членов альянса на украинской территории. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны.

"Все знают, что западные войска специального назначения [находятся] на Украине. Они просто еще не признали это официально", - заявил источник издания.

В понедельник Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Президент Франции также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.

После конференции представители большинства стран - участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. 

Комментируя высказывания французского президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. Он добавил, что члены Североатлантического альянса должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
06.02.2023
Украина обречена, и никакое западное чудо-оружие ее не спасет
06.02.2023
Европа решила выйти из-под крыла США, но не все так просто
18.02.2022
Al-Quds: вот зачем Шойгу приехал в Сирию в разгар украинского кризиса
18.02.2022
Небезопасная помощь
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
21.03.2019
Polityka (Польша): пакт с Трампом
15.09.2017
Йенс Столтенберг: НАТО не хочет новой холодной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.02 04:53
  • 4
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 29.02 04:49
  • 442
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.02 04:40
  • 0
О перспективах СВО в свете поставленных задач.
  • 29.02 04:18
  • 59704
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.02 02:21
  • 1
Против России и Китая: США готовят оружие для «большой войны»
  • 28.02 19:00
  • 6
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 28.02 17:39
  • 2
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 17:10
  • 31
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 28.02 16:14
  • 2
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 15:19
  • 0
В Норвегии объявляют набор персонала на американские военные склады
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?