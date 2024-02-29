FT: европейский чиновник заявил о пребывании спецназа НАТО на Украине

По его словам, "все знают, что западные войска специального назначения" находятся на украинской территории, просто официально этот факт еще не признали

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправить войска НАТО на Украину были призваны легализовать уже имеющееся присутствие спецназовцев из стран - членов альянса на украинской территории. Об этом сообщила британская газета The Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника из сферы обороны.

"Все знают, что западные войска специального назначения [находятся] на Украине. Они просто еще не признали это официально", - заявил источник издания.

В понедельник Макрон по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Президент Франции также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.

После конференции представители большинства стран - участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Комментируя высказывания французского президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен. Он добавил, что члены Североатлантического альянса должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".