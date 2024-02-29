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Военное обозрение

Германия поставила Украине машины разминирования Wisent 1MC и БРЭМ Bergepanzer 2 в рамках нового пакета военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставила Украине дополнительные машины разминирования Wisent 1, предназначенные для создания проходов в минных полях, техника вошла в новый пакет военной помощи. Информация об этом размещена на правительственном сайте ФРГ.

Немцы продолжают поставки военной помощи Киеву, в новый пакет, кроме вышеуказанных машин разминирования также вошли: десять бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, 4 автомобиля для пограничной службы Украины, а также 3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования. Также в поставку вошли 14 тысяч артиллерийских снарядов, 250 комплектов инструментов для разминирования, десять разведывательных беспилотников Vector, 22 антидроновые глушилки и 12 терминалов спутниковой связи SatCom.

Машины разминирования Wisent 1 Германия поставляет в рамках заключенного еще в январе прошлого года контракта, причем все оплачивает Берлин. Всего ВСУ должны получить 42 "танка для разминирования", которые должны будут помочь ВСУ преодолеть выставленные российскими войсками минные поля.

Инженерная машина Wisent 1MC представляет собой платформу Wisent 1 от Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft с полноразмерной системой разминирования от компании Pearson Engineering, являющейся одним из мировых лидеров по производству устройств для разминирования. Она предназначена для создания безопасных маршрутов для танковых колонн, оснащена полноразмерной системой разминирования и системой разметки полосы движения, позволяющей следовавшим за ним войскам безопасно проходить по расчищенным полосам.

В состав машины входят: шахтный плуг на всю ширину захвата, система разметки полосы движения, дубликатор магнитных подписей, вспомогательная лебедка, кран грузоподъемностью 30 тонн и адаптер высокого подъема, установленный спереди. Баллистическая защита стандарта НАТО 4569 Уровень 5 (25-мм снаряд) и уровень 3 защита от мин (подрыв противотанковой мины фугасного действия с массой заряда 8 кг ВВ).

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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