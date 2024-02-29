«Украина сможет выстоять»: американский эксперт предложил механизм помощи ВСУ в обход Конгресса

Источник изображения: topwar.ru

Вызванное позицией республиканцев в Конгрессе резкое снижение объемов военных поставок из США киевскому режиму привело к падению боеспособности украинских войск.

Без помощи Вашингтона ВСУ не смогут защитить свои нынешние рубежи, не говоря уже об освобождении большей территории. Однако имеется способ, благодаря которому США могут помочь Украине выстоять

- считает эксперт Джон Харди, контр-адмирал в отставке, слова которого приводит издание Defense News.

Как указывается, с самого начала СВО помощь Украине оказывалась через механизм PDA (Presidential Drawdown Authority), который дает возможность президенту США распоряжаться запасами находящегося в федеральной собственности госимущества. Этим способом матчасть с американских военных арсеналов уходила на нужды ВСУ. После этого Минобороны за счет средств, выделенных Конгрессом на поддержку Украины, закупало новые системы или боеприпасы.

Конгресс устанавливает ограничения на стоимость матчасти, которой может распоряжаться президент. Однако до сих пор в фонде PDA находятся невостребованными около $4,2 млрд. Несмотря на это, Белый дом с декабря 2023 года не использует эти остатки.

Администрация приняла очень жесткое решение отказаться от оставшегося PDA, потому что у Пентагона закончились деньги на покупку оборудования для замены

- поясняют чиновники.

Источник изображения: topwar.ru

В связи с этим контр-адмирал предлагает передать ВСУ те образцы вооружений, которые особо не требуются американским войскам и не нуждаются в гарантированной замене. Как он считает, США через механизм PDA могли бы передать кассетные боеприпасы DPICM для 155-мм артсистем. На весну 2023 году их запасы составляли почти 3 млн снарядов. Со слов Харди, политика Пентагона не поощряет американских командиров использовать DPICM, особенно из партий, в которых процент отказов превышает 1%, так как они в этом случае должны быть сняты с вооружения.

По сути, предлагается передавать боеприпасы, уровень отказа при использовании которых превышает норму и которые таким образом могут взрываться в стволах орудий ВСУ.

Помимо снарядов, ВСУ могут быть переданы БТР M113:

Даже устаревшие машины, такие как скромный бронетранспортер M113, могут представлять значительную ценность, если их поставлять в достаточных количествах

- считает контр-адмирал.

С его слов, армия США имеет на хранении тысячи M113 и активно заменяет те, которые все еще находятся на вооружении.

Использование остаточных средств в фонде PDA – это временное решение. Оно не устранит необходимости принятия Конгрессом дополнительного финансирования, но позволит выиграть время

- считает Харди.