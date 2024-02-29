Байден рассказал законодателям об утрате Украиной в последние недели своих позиций

Президент США подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс продолжал поддерживать Киев

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Украина в последние недели теряет позиции на поле боя и ограничивает расход боеприпасов. Об этом рассказал американский президент Джо Байден на встрече в Белом доме с лидерами обеих палат Конгресса.

Глава государства "подчеркнул настоятельную необходимость того, чтобы Конгресс продолжал поддерживать Украину". "Он рассказал о том, как в последние недели Украина теряет позиции на поле боя и вынуждена ограничивать поставки боеприпасов и различных материалов из-за бездействия Конгресса", - отмечается в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи Байдена, вице-президента Камалы Харрис, лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чака Шумера и Митча Макконнелла, спикера Палаты представителей Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса.

Байден призвал республиканца Джонсона вынести на голосование законопроект о дополнительных ассигнованиях для помощи Украине, Израилю и Тайваню, который был ранее одобрен в Сенате. "Он [президент] пояснил, что, помимо вооружения Украины и инвестиций в американский военно-промышленный комплекс, законопроект поможет Израилю обороняться от [радикального палестинского движения] ХАМАС, а также предоставит больше гуманитарной помощи тем, кто пострадал от конфликтов по всему миру, включая палестинское мирное население, находящееся в тяжелых гуманитарных условиях", - отметили в Белом доме.

"Президент дал понять, что Конгресс должен принять незамедлительные меры для обеспечения финансирования правительства и предотвращения приостановки его работы. Приостановка работы правительства неприемлема и нанесет бессмысленный ущерб трудолюбивым семьям, нашей экономике и национальной безопасности. Он подчеркнул, что единственный путь вперед - это двухпартийные законопроекты о финансировании, отвечающие интересам американского народа и не содержащие никаких крайностей", - отмечается в документе.

Обсуждение Украины в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по этому законопроекту.