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ТАСС

МО Венгрии выразило обеспокоенность словами Макрона о направлении войск на Украину

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки подчеркнул, что Будапешт "ни при каких обстоятельствах не будет поставлять оружие или направлять своих солдат в зону конфликта"

БУДАПЕШТ, 28 февраля. /ТАСС/. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности направления войск западных стран на Украину вызывают обеспокоенность, Венгрия не пойдет на такой шаг. Об этом заявил министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки, выступая в Будапеште на совещании командования вооруженных сил страны и венгерских военных атташе за рубежом.

"Заявление президента Макрона вызывает обеспокоенность, именно поэтому для Венгрии очень важно сохранить свою позицию. Позиция венгерского правительства с самого начала [конфликта на Украине] остается неизменной: необходимо немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров. Ни при каких обстоятельствах Венгрия не будет поставлять оружие или направлять своих солдат в зону конфликта", - процитировало главу Минобороны информационное агентство MTI.

Ранее о недопустимости направления венгерских войск в зону украинского конфликта заявил глава МИД Петер Сийярто. Он также подтвердил, что Венгрия не будет поставлять вооружения украинской армии. Министр подчеркнул, что необходимо добиваться не продолжения, а скорейшего прекращения военных действий на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте. Встреча в Елисейском дворце прошла 26 февраля. В конференции также приняли участие канцлер ФРГ, президент Польши и премьер-министры около 20 стран ЕС.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши и Швеции. 

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