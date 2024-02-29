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ТАСС

Кирби назвал отправку войск на Украину суверенным решением других стран

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Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов или намерений вводить войска под эгидой альянса

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Возможная отправка войск на Украину - это, по мнению Вашингтона, суверенное решение третьих стран, но и США, и Североатлантический альянс ранее дали понять, что подобных планов у них нет. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Говоря о том, как США отнеслись бы к отправке их союзниками по НАТО войск на Украину, и комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона на эту тему, он отметил: "Это суверенное решение, которое каждому союзнику по НАТО пришлось бы принимать самостоятельно. Вы слышали, что генеральный секретарь НАТО [Йенс] Столтенберг сам заявил, что у него нет планов или намерений вводить войска, конечно, под эгидой НАТО. И президент [США Джо] Байден с самого начала этого конфликта в полной мере ясно давал понять, что американские войска не будут находиться на Украине для ведения боевых действий".

"Пусть президент Макрон сам говорит о своих войсках и о том, что он хочет или не хочет делать со своими войсками. Президент был ясен. Он не поддерживает вмешательство войск США в конфликт на Украине", - добавил представитель Белого дома. На вопрос о том, обсуждал ли Макрон эту тему с Байденом, Кирби ответил: "Я не стану говорить что-либо в дополнение к отчетам о разговоре. Мне нечего к этому добавить".

Сотрудника СНБ также спросили, могут ли США направить свои войска на Украину в целях, которые напрямую не связаны с ведением боевых действий. "Нет, на Украине лишь те американские военные, которые связаны с посольством как часть аппарата атташе по вопросам обороны. И они делают важную работу в том, что касается помощи нам с обеспечением подотчетности вооружений и систем, предоставляемых Украине, - ответил Кирби. - Президент ясно давал понять, что войск США не будет на Украине".

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд государств - членов Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран". 

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