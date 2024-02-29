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ТАСС

Нижегородский вуз запустит в космос спутник в научных целях

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Глеб Никитин
Глеб Никитин.
Источник изображения: http://www.minprom.gov.ru/

Аппарат будет предназначен для мониторинга состояний лесного фонда и агрокультур

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Нижегородский Университет Лобачевского (ННГУ) запустит в космос спутник в научно-образовательных целях. Аппарат будет предназначен для мониторинга состояний лесного фонда и агрокультур, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"ННГУ при поддержке нашего НОЦ выиграл грант Фонда содействия инновациям на разработку и запуск спутника в научно-образовательных целях. Аппарат станет самым большим в созвездии школьных спутников Space- и будет предназначен для мониторинга состояний лесного фонда и агрокультур", - написал Никитин.

Ректор вуза Олег Трофимов уточнил, что сейчас в созвездии школьных спутников 33 объекта. По его словам, которые приводит пресс-служба вуза, в ходе реализации проекта будет создан и выведен на орбиту малый космический аппарат формата Cubsat 16U - спутник "Лобачевский", оснащенный двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли.

Запуск предварительно запланирован на конец 2024 года. 

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