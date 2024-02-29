Нижегородский вуз запустит в космос спутник в научных целях

Аппарат будет предназначен для мониторинга состояний лесного фонда и агрокультур

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Нижегородский Университет Лобачевского (ННГУ) запустит в космос спутник в научно-образовательных целях. Аппарат будет предназначен для мониторинга состояний лесного фонда и агрокультур, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"ННГУ при поддержке нашего НОЦ выиграл грант Фонда содействия инновациям на разработку и запуск спутника в научно-образовательных целях. Аппарат станет самым большим в созвездии школьных спутников Space- и будет предназначен для мониторинга состояний лесного фонда и агрокультур", - написал Никитин.

Ректор вуза Олег Трофимов уточнил, что сейчас в созвездии школьных спутников 33 объекта. По его словам, которые приводит пресс-служба вуза, в ходе реализации проекта будет создан и выведен на орбиту малый космический аппарат формата Cubsat 16U - спутник "Лобачевский", оснащенный двумя мощными спектральными камерами для дистанционного зондирования Земли.

Запуск предварительно запланирован на конец 2024 года.