Эвентуальный противник превращается в реального.

Управление общевойскового центра армии США опубликовало 280-страничный доклад о российских вооруженных силах. Документ называется «Российская тактика», он посвящен «тактике, организации и действиям вооруженных сил» России. Его публикация сопровождается фразой «Знаете ли вы своего врага?».

Вместе с тем, по мнению западных т.н. военных аналитиков, Россия продолжит усилия по укреплению своего международного положения в качестве противника США, НАТО и либеральной международной системы. Для этого российские власти намерены, в частности, «наладить стратегические партнерства в регионах мира, где Соединенным Штатам не хватает прочных позиций, а также оказывать политическую, экономическую и военную поддержку дружественным России странам.

Не секрет, что Запад, манипулируя информационной средой пытается представить Россию для мирового сообщества в виде агрессора.

Кроме того, как только ВСУ начали вести «успешные» боевые действия, наступая спиной к российским войскам, риторика в НАТО стала еще более радикальной. Ряд европолитиков сделали заявления, в которых говорится о намерениях не отправлять войска на Украину, либо про достижения некого консенсуса в данном вопросе. Здесь следует понимать, что дыма без огня не бывает. Альянс готов направить вооруженные силы на Украину, а учения «Стойкий защитник 2024» проводятся для прикрытия военных приготовлений НАТО против России.

Ранее, мы рассматривали вероятный сценарий развития событий на Западном ТВД, который по ключевым моментам коррелирует с планом боевых действий НАТО, опубликованным в западных источниках.

В частности, НАТО будет готово нанести первый удар по России (разумеется, оборонительный), мобилизовав огромное количество войск и техники под видом крупномасштабных учений. Затем, после массированной кибератаки, с помощью ВТО подавляется система государственного и военного управления,поражаются склады ядерного оружия в западной части России. Следующей фазой станет нанесение МРАУ по критически важным объектам, авиабазам, средствам ПВО. Далее, в ходе наземной части операции, сухопутная группировка начнет вторжение в Беларусь.

В конце вишенка на торте – заявление т.н. экспертов: «Война продлится всего несколько часов, но количество жертв будет огромным, возможно, миллионы с обеих сторон. Россия – самая большая угроза для мирового господства НАТО».

Таким образом, в НАТО не скрывают своих намерений, в открытую называя нас врагом и готовясь к полномасштабной войне.

Павел Ковалев