Калининградские власти заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО

КАЛИНИНГРАД, 27 фев — РИА Новости. Калининград никому не угрожает, бряцанием оружия занимаются только соседние страны, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

Так он ответил на слова посла Литвы в Швеции и экс-главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, который пригрозил нейтрализовать Калининград, если Россия бросит вызов Североатлантическому альянсу. Кроме того, по утверждению дипломата, после присоединения Швеции Балтийское море стало внутренним для НАТО.

"Мы живем на своей земле и развиваем наш регион. Оружием бряцают соседи, которые забыли про 20 лет совместного добрососедства внезапно. Советую соседям, прежде чем они подобного рода высказывания себе публично позволяют, дабы не выставить себя на весь мир идиотами, эти вопросы изучить", — сказал Лысков.

Он также подчеркнул, что Балтийское море никогда не станет внутренним для стран НАТО, поскольку там расположены три российских порта.

"Тут есть как минимум три крупных порта. Это Калининград, Санкт-Петербург и, соответственно, Усть-Луга. Также Балтийское море является морем базирования дважды Краснознаменного Балтийского флота", — пояснил пресс-секретарь.

О том, что Балтийское море никогда не превратится во внутреннее натовское море, а все подобные высказывания — только фигуры речи легковесных политиков, в ноябре прошлого года заявил замглавы МИД Александр Грушко. Таким образом он прокомментировал угрозу президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для всех российских судов, если подтвердится участие Москвы в повреждении газопровода Balticconnector. Впоследствии расследование показало, что магистраль повредило судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга.

Как подчеркивал сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, регион надежно защищен силами Балтийского флота.

Россия не раз заявляла, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.