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ТАСС

Итальянский генерал считает, что отправка западных войск на Украину не реализуема

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флаг Италии
флаг Италии.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Фабио Мини полагает, что разговоры о возможном направлении войск должны отвлечь от реальной военной помощи, которая истощается

РИМ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО итальянский генерал Фабио Мини полагает, что отправка западных войск, НАТО или отдельных стран, не реализуема по разным, в том числе техническим, причинам.

"В моей книге "Европа в войне" я рассматриваю такой вариант (отправку войск на Украину - прим. ТАСС) и на четырех страницах описываю все предполагаемые варианты, и ни один из них не реализуем. Причина даже в том, что нет готовности к такому варианту", - сказал генерал в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя соответствующее предположение президента Франции Эммануэля Макрона. Он указал, что даже только для распределения войск вдоль линии соприкосновения для обеспечения разграничения необходим 1 млн солдат. "У нас нет ни 500, ни 300 тыс. НАТО поставила цель довести численность до 300 тыс. в течение 10 лет, и не факт, что это будет сделано", - добавил он.

По его убеждению, разговоры о возможном направлении войск должны отвлечь от реальной военной помощи, которая истощается. По мнению эксперта, более масштабное военное производство в Европе организовать возможно, но это требует бросить все ресурсы на этот сектор, то есть фактического перехода Европы на экономику войны, что неприемлемо в первую очередь для Германии.

Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон. Несколько стран, включая Италию и Испанию, уже высказался против направления войск на Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после европейской встречи в Елисейском дворце по Украине 26 февраля призвал не "придавать особого значения" конференциям в Париже. 

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