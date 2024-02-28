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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о росте угроз из-за наращивания ядерного потенциала США в Европе

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают ядерный потенциал в Европе и принимают на вооружение новые средства доставки ядерных зарядов.

"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал Шойгу на заседании коллегии ведомства во вторник.

"США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из трехсот тридцати таких объектов порядка сорока находится на Украине", - отметил министр.

По его словам, в этих условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает.

"В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции", - сказал Шойгу.

"В июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб", - отметил министр.

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