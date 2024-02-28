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РИА Новости

Сенатор заявил о превосходстве тактики и стратегии российской армии

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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Бондарев: изучение тактики российской армии подтверждает ее превосходство

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает их превосходящие и лидерские качества, заявил в своем Telegram-канале первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о российских Вооруженных силах, их структуре, вооружениях и тактике действий, при этом оставили за скобками конфликт на Украине. Труд "Российская тактика", размещенный в том числе в социальных сетях, заявлен как учебное пособие для "военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров", - написал сенатор.

По словам законодателя, публикация включает разнообразные сведения о ВС РФ, а размещение доклада в социальной сети Х военные сопроводили вопросом: "Знаете ли вы своего врага?". "США давно не скрывает и обозначает нас как врага, подтверждающее их состояние вражды и борьбы по отношению к России - это для нас не новость", - отметил Бондарев.

Он также подчеркнул, что "тактика и стратегия российских Вооруженных сил изучается и изучалась множеством стран и армий как учебное пособие, что подтверждает ее превосходящие и лидерские качества, что также не является новостью".

"Остается признать коллективному Западу во главе с США бесперспективность и ошибочность своих действий не только на территории Украины, но и по всему миру, где они продолжают сеять хаос и разруху", - заключил парламентарий.

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