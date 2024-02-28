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ТАСС

В Турции сообщили о готовности полностью содействовать переговорам РФ и Украины

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Флаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Посол МИД республики и координатор по Украине Ахмет Гюльдере отметил, что Турция "может обеспечить создание ориентированной на результат переговорной атмосферы, в которой стороны смогут обсудить имеющиеся вопросы"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Турция готова оказать всестороннее содействие организации переговоров России и Украины, когда для этого сложатся подходящие условия. Об этом заявил посол МИД республики и координатор по Украине Ахмет Гюльдере, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне (признан нежелательной в РФ организацией).

"Ранее мы организовывали контакты между сторонами в Анталье, в Стамбуле. Когда сформируются подходящие условия для переговоров, дипломатии, мы готовы использовать все свои возможности, чтобы оказать содействие и найти четкое и справедливое решение", - сказал он в ходе дискуссии на тему "Десятилетие временной оккупации Крыма: роль Турции в поддержке Украины".

Отвечая на вопрос о перспективах подобных контактов Москвы и Киева, посол указал, что на этом этапе комментировать это было бы неверно. "Если смотреть на то, что происходило в последние месяцы, легко увидеть, что внимание было привлечено к полю боя. Мы не в положении, позволяющем комментировать или говорить, когда будут переговоры и куда они приведут. Потому что это уже на ответственности сторон, как они будут вести эти переговоры", - отметил Гюльдере. Турция, по его словам, "может обеспечить создание ориентированной на результат переговорной атмосферы, в которой стороны смогут обсудить имеющиеся вопросы". Но это произойдет только тогда, когда для таких контактов между сторонами появятся условия.

Посол напомнил, что дипломатический вклад Турции не ограничился подготовкой площадок для переговоров. "Вместе с ООН мы организовали черноморскую зерновую инициативу. Благодаря ей Украина смогла экспортировать более 33 млн тонн зерна. Были договоренности об обмене пленными", - добавил он. Дипломат сообщил, что Анкара готова и рассчитывает помогать Киеву в гуманитарной сфере, в восстановлении инфраструктуры и жилья после боевых действий. 

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