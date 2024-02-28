Глава Генштаба Британии: Армия страны не сможет проводить внешние операции

Источник изображения: topwar.ru

С 2010 года наблюдается постоянное урезание расходов на британскую армию, несмотря на то, что военный бюджет страны всегда превышал 2% ВВП, требуемых НАТО. При этом целый ряд ключевых программ перевооружения испытывают серьезные трудности, что приводит к дополнительным тратам и задержкам. В этом плане красноречив случай с бронемашиной Ajax, которую постоянно сопровождают технические проблемы.

Наблюдается дальнейшее сокращение численности британской армии, количество личного состава которой должно уменьшиться с 82 тыс. до примерно 73 тыс. чел. Теоретически свертывание ее рядов должно быть компенсировано «лучшей оперативностью» и «роботизацией». Однако, учитывая вяло идущий набор персонала и трудности с удержанием командного состава, ожидается, что к 2026 году армии придется рассчитывать на менее чем 70 тыс. солдат.

Пока что Британия все еще имеет возможность выделить 16 тыс. чел. для учений НАТО «Стойкий защитник» или возглавить многонациональный батальон в Эстонии. Но как долго это продлится? Данный вопрос задал командующий армии и по совместительству глава Генштаба страны Патрик Сандерс в письме, адресованном бывшим старшим офицерам, содержание которого в общих чертах опубликовало издание The Telegraph.

Как указывается, Сандерс осуждает «недостаточное финансирование» британской армии и разрыв между предоставляемыми ресурсами и амбициями, которые демонстрирует Лондон на внешнеполитической арене. Судя по тому, как идут дела, он опасается, что армия больше не сможет выполнять свои обязательства перед НАТО и проводить внешние операции:

Наша стратегическая устойчивость находится под угрозой, и мы можем сократиться до небольших, статичных, ориентированных на внутреннюю территорию сухопутных сил. Я не уверен, что это та армия, которая нужна нации, и та, которую хотят те, кто принимает политические решения.

Один из получателей этого письма, полковник Ричард Кемп, служивший в Афганистане, на Балканах и в Ираке, заявил, что разделяет опасения главы британской армии:

Наша способность проводить операции за границей находится под угрозой из-за сокращения бюджета. Это очень тревожно, учитывая многочисленные угрозы, исходящие от Китая, России и Ирана, на фоне которых наши вооруженные силы лишились ресурсов, необходимых для эффективной борьбы и поддержки наших союзников за рубежом.