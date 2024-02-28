Нидерланды считают преждевременным обсуждать отправку войск на Украину

Командующий вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм обратил внимание, что об этом впервые говорится публично

ГААГА, 27 февраля. /ТАСС/. Нидерланды считают преждевременным вести речь об отправке военнослужащих стран Запада на Украину. Об этом заявил командующий вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм, комментируя заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

Обсуждать такое "пока преждевременно", приводит его слова информационный портал NL Times. Генерал обратил внимание, что об этом впервые говорится публично. "Такой вариант мы раньше не рассматривали", - заметил Эйхелсхейм.

Он добавил, что на данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня и никто не просил Нидерланды предоставить войска. "Есть и другие варианты до того, как мы начнем задумываться о том, чтобы там расхаживали солдаты в форме НАТО, - подчеркнул командующий. - Но думаю, что следует оставить все возможности открытыми, чтобы посмотреть, как можно лучше всего поддержать Украину".

Если дело дойдет до этого варианта, то западные военные будут действовать под эгидой НАТО или альянса в составе 10-15 государств, предположил генерал. "Было бы очень странно, если бы это сделали одна или две страны", - заметил он.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд государств - членов Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии.