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Израиль улучшит БМП Redback для Австралии

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Опытный образец боевой машины пехоты AS21 Redback южнокорейской группы Hanwha в комплектном исполнении для австралийской армии
Опытный образец боевой машины пехоты AS21 Redback южнокорейской группы Hanwha в комплектном исполнении для австралийской армии.
Источник изображения: министерство обороны Австралии

Израильская компания Elbit Systems улучшит корейские боевые машины пехоты (БМП) Redback для Австралии. В рамках контракта стоимостью 600 миллионов долларов Elbit поставит новое оборудование для БМП, пишет Breaking Defense.

Установка нового оборудования на машины является частью проекта Canberra Land 400 Phase 3. В Elbit заявили, что Австралия получит «усовершенствованные защиту и боевые возможности, а также набор датчиков» для БМП.

Считается, что австралийские Redback получат обитаемую башню с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и прицелом наводчика COAPS. Также БМП оснастят комплексом активной защиты Iron Fist, системой повышения ситуационной осведомленности экипажа Iron Vision и станцией предупреждения о лазерном облучении E-LAWS.

Hanwha Defense Australia поставит Австралии 129 БМП. Поставку корейских машин, которые будут выпускать в Австралии, планируют завершить к 2028 году.

Ранее в феврале стало известно, что Вооруженные силы России получили от холдинга «Высокоточные комплексы» новую партию боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин» с боевым модулем, который несет пушку калибра 30 миллиметров и пулемет.

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Страны
Австpалия
Израиль
Россия
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