Войти
Интерфакс-АВН

Лавров назвал самоубийственными планы поставки Украине дальнобойных ракет

333
0
0
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Тем, кто думает об отправке на Украину войск отдельных стран НАТО, следует "употребить голову" для более рациональных мыслей

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Озвученные президентом Франции Эмманюэлем Макроном планы создания коалиции для поставок на Украину дальнобойных ракет самоубийственны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Действительно, Макрон впервые за все время дискуссий о том, как дальше поддерживать Украину, не только объявил о создании какой-то девятой ракетной коалиции, которая будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружения для того, чтобы они доставали в глубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если это подтвердится", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Помимо этого, он сказал: "Да, мы долго обсуждали направление сухопутных войск на территорию Украины, пока еще консенсуса нет, но консультации будут продолжены". Об этом же говорили некоторые другие участники французской встречи, но они говорили в том смысле, что считают идею неприемлемой. Макрон был аккуратен и заявил, что обсуждалась возможность направления отдельными странами", - добавил Лавров.

По словам российского министра, в НАТО "не хотят создания условий, чтобы кому-то можно было поставить вопрос о статье 5 Вашингтонского договора".

"Именно поэтому и отдельные члены альянса, вроде Макрона, и (генсек НАТО) Столтенберг, постоянно говорят: "Мы не будем вмешивать НАТО в этот конфликт, это должно все делаться по линии отдельных стран". Были спекуляции о каком-то польском легионе... Мне кажется, что те, кто такие мысли не то, что высказывает, а даже допускает в своей голове, должны эту голову употреблять на более рациональные, более безопасные для Европы мысли", - сказал глава МИД РФ.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении передать России новое предложение по урегулированию, Лавров добавил: "Он сказал, что это не будет считаться переговорами; нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
NATO
Похожие новости
21.11.2023
Запад задумался, как противостоять растущему влиянию России
22.08.2023
В НАТО назвали условие передачи Киеву истребителей F-16
01.03.2023
Китай заговорил голосом глобальной державы - Мнения ТАСС
13.06.2022
Западу порекомендовали прекратить вмешиваться в конфликт на Украине
04.03.2022
Gazeta: вот зачем Россия пугает Запад ядерным оружием
21.10.2021
Fox News (США): Россия закрывает свое представительство в НАТО, а министр обороны США посещает страны, стремящиеся вступить в альянс
02.11.2018
ВСУ закроют небо: Украина испытывает управляемые ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании