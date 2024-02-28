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ТАСС

SZ: ВСУ потеряли только во время летнего контрнаступления более 20 Leopard

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Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ
Уничтоженный Leopard 2А6 ВСУ.
Источник изображения: ТГ-канал "Путь к Победе

По данным газеты, из них семь в районе населенного пункта Работино

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли только во время летнего контрнаступления более 20 германских танков Leopard, из них 7 в районе населенного пункта Работино. Об этом говорится в статье газеты Sueddeutsche Zeitung.

Издание отметило, что еще до того, как Германия их поставила Украине, Leopard преподносились как "чудо-оружие". Сейчас Leopard стал для ВСУ "чуть ли не проблемным танком". "Украина получила примерно 230 танков типов Leopard-1 и Leopard-2, из них 38 из Германии. Однако только во время удручающего летнего контрнаступления многие застряли в российской обороне: свыше 20 были уничтожены или оставлены, из них 7 только в Работине", - пишет газета.

По информации Sueddeutsche Zeitung, в Германии "внимательно наблюдают" за потерями среди "Леопардов" на Украине. Причем в Германии некоторые политики отмечают, что в боях сейчас задействовано небольшое количество таких машин, в том числе из-за того, что украинцы не умеют их ремонтировать надлежащим образом.

По данным одного из украинских командиров, серьезную угрозу для Leopard представляют российские беспилотники. Постоянная угроза с воздуха изматывает экипаж, приводит его слова газета. "Это психологическая проблема. Многие водители танков испытывают страх", - сказал он.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Российская сторона неоднократно говорила о том, что передача западными странами оружия Киеву лишь затягивает конфликт. 

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Страны
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Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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