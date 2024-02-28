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ТАСС

В Болгарии отправку войск НАТО на Украину обозначили как глобальное столкновение

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Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Болгарии Румен Радев на саммите ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo, Johanna Geron, Pool via AP

Президент страны Румен Радев отметил, что верит в благоразумность европейских лидеров

СОФИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев предостерег от реализации идеи отправки войск стран НАТО на Украину. Свое заявление глава государства сделал по итогам переговоров с президентом Словении Наташей Пирц-Мусар, которая находится в Болгарии с официальным визитом.

"С интересом наблюдали встречу в Париже, где началось тестирование общественного мнения на тему отправки отдельными государствами своих войск на Украину. Мы видим, что стратегия передачи все большего, большего и большего количества оружия явное не дает результата. Мы должны быть очень внимательны, сейчас проблема заключается не в оружии, а в том, что на поле боя не хватает людей. Я верю, что европейские лидеры будут достаточно благоразумны и выберут сбалансированный подход в вопросе поддержки Украины, чтобы не допустить неожиданной эскалации, чтобы в итоге не допустить третьей мировой войны. Отправка, пусть даже на основании двусторонних соглашений, войск из натовского государства на Украину означает глобальное столкновение, означает резкое увеличение риска ядерного конфликта", - заявил Радев.

Пирц-Мусар согласилась с позицией болгарского коллеги, отметив: "Наш регион должен стать более мирным и стабильным".

В понедельник на конференции в поддержку Киева президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о тяжелом положении Украины и необходимости дать новый импульс оказанию ей помощи. Позднее он заявил журналистам, что возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом Макрон отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя. 

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Страны
Болгария
Словения
Украина
Франция
Проекты
NATO
Ядерный щит
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