Лидеры европейских стран исключают возможность отправки военных на Украину

Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше.

Берлин/Париж. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Лидеры ряда стран НАТО, в частности, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии исключили возможность отправки военных из своих стран на Украину, информируют во вторник европейские СМИ.

"Мы обсудили то, что изначально согласовали на двустороннем уровне, а именно, что на украинской земле не будет сухопутных войск или солдат, отправленных туда силами НАТО или европейскими странами", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Представитель испанского правительства Пилар Алегрия отметила, что Испания также исключает возможность отправки войск ЕС или НАТО на Украину.

"Нам необходимо сконцентрироваться на том, что является неотложным, а именно: на ускорении поставок помощи Украине", - добавила она, выступая на пресс-конференции в Мадриде.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявил, что выступает против отправки войск на Украину.

"Когда речь идет об отправке войск, нужно проявлять большую осторожность, потому что мы не должны заставлять людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией, и я не поддерживаю отправку итальянских войск на Украину", - подчеркнул Таяни.

Также отправлять своих военнослужащих на Украину отказались и в Венгрии.

"Мы видим и слышим новости о встрече, которая состоялась в Париже вчера. Позиция Венгрии ясна и непоколебима: мы не намерены отправлять на Украину ни вооружение, ни военнослужащих", - заявил глава МИД страны Петер Сийарто.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна "определенно не хочет отправлять своих солдат на Украину" и не рассматривает такую возможность.

В Польше также отвергли эту идею.

"Польша не рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину", - заявил премьер Польши Дональд Туск.

В Лондоне не намерены расширять военное присутствие на Украине: в этой стране находится лишь небольшая группа британских военных инструкторов.

"Если не считать небольшую группу наших военнослужащих, которая находится в стране и поддерживает вооруженные силы Украины, у нас нет планов масштабного увеличения этого контингента", - заявил представитель премьера Риши Сунака журналистам.

Он также отметил, что большое число украинских военных прошли подготовку в Великобритании.

Кроме того, глава МИД Австрии Александр Шалленберг (Австрия не входит в НАТО) также подверг критике президента Франции Эмманюэля Макрона за то, что он спровоцировал дебаты о возможной отправке войск из европейских стран на помощь Киеву. Шалленберг отметил, что необходимо сохранять "дипломатическую перспективу" и постараться урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Ранее также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей лидеров стран ЕС в Париже заявил, что несколько стран НАТО рассматривают идею направления своих солдат на Украину, однако при этом никто в странах альянса не упоминает о мирных инициативах. Фицо подчеркнул, что Словакия не направит своих солдат на Украину.