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Военное обозрение

Для американского флота разрабатываются корабельные противоракетные беспилотники-приманки

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Эскадренный миноносец ВМС США.. Архивное фото
Эскадренный миноносец ВМС США.. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea

На современных кораблях используется целый ряд средств некинетического противодействия ракетному нападению. К ним относятся системы радиоэлектронной борьбы; ложные мишени, например, поплавкового типа с уголковым отражателем; маскирующие завесы; ложные тепловые цели.

Американский флот в вопросе защиты кораблей решил пойти путем инноваций, задействовав для их обороны воздушные беспилотники, которые после начала украинского конфликта начали внедряться в различные области военного дела.

Как указывается в издании Naval News, ВМС США финансируют разработку так называемой «новой радиоэлектронной приманки длительного действия» (LEED). Предполагается, что на БПЛА, способный долгое время находиться в воздухе, будет установлено оборудование, издающее сигналы для имитации корабля. С беспилотником будет поддерживаться связь, чтобы в случае необходимости изменить его местоположение, разместив на угрожаемом направлении. Ракеты противника должны будут определить данный БПЛА-приманку как цель для удара, оставив в покое боевой корабль.

Работы по программе LEED, находящиеся в настоящее время на ранней стадии, осуществляет компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control в качестве главного подрядчика.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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