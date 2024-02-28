Для американского флота разрабатываются корабельные противоракетные беспилотники-приманки

На современных кораблях используется целый ряд средств некинетического противодействия ракетному нападению. К ним относятся системы радиоэлектронной борьбы; ложные мишени, например, поплавкового типа с уголковым отражателем; маскирующие завесы; ложные тепловые цели.

Американский флот в вопросе защиты кораблей решил пойти путем инноваций, задействовав для их обороны воздушные беспилотники, которые после начала украинского конфликта начали внедряться в различные области военного дела.

Как указывается в издании Naval News, ВМС США финансируют разработку так называемой «новой радиоэлектронной приманки длительного действия» (LEED). Предполагается, что на БПЛА, способный долгое время находиться в воздухе, будет установлено оборудование, издающее сигналы для имитации корабля. С беспилотником будет поддерживаться связь, чтобы в случае необходимости изменить его местоположение, разместив на угрожаемом направлении. Ракеты противника должны будут определить данный БПЛА-приманку как цель для удара, оставив в покое боевой корабль.

Работы по программе LEED, находящиеся в настоящее время на ранней стадии, осуществляет компания Lockheed Martin Missiles and Fire Control в качестве главного подрядчика.