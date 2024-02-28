Минобороны Индонезии может сократить число закупаемых вертолетов S-70M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 27 февраля. Минобороны Индонезии, предположительно, сократило объемы программы оснащения Вооруженных сил страны многоцелевыми вертолетами S-70M "Блэк Хок".

Судя по ставшим доступными Jane's Defence Weekly в ходе Singapore Airshow 2024 копиям документов, связанных с контрактом, Сухопутные войска Индонезии получат в общей сложности 22 вертолета вместо 24, как первоначально было заявлено Министерством обороны.

Министерство обороны Индонезии 7 декабря 2023 года впервые объявило на своей странице в X (ранее Twitter), что государственная компания PT Dirgantara Indonesia (PTDI) подписала с американской Lockheed Martin контракт на закупку 24 вертолетов S-70M "Блэк Хок". Тем не менее, позднее данный пост был удален.

Согласно предоставленным источниками Jane's документам, контракт теперь предусматривает поставку 22 вертолетов "Блэк Хок" общей стоимостью 585 млн. долл., включая пакет обучения пилотов и технических специалистов, поставку запасных частей и сопутствующего оборудования.

Согласно документам, это соответствует цене 25,214 млн. долл. за один вертолет. Все 22 планера будут произведены польским подразделением Lockheed Martin, PZL Mielec, после чего будут доставлены на предприятие PTDI в Бандунге для дооснащения оборудованием.

В многоцелевой конфигурации вертолет "Блэк Хок" может перевозить до 12 военнослужащих. Помимо выполнения транспортных задач, машина может быть сконфигурирована для проведения операций огневой поддержки и оснащена пулеметами, управляемыми и неуправляемыми ракетами класса "воздух-земля". В грузовой конфигурации вертолет может транспортировать до 4080 кг груза во внутреннем отсеке или на внешней подвеске.