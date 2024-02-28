«Грозная система ПВО»: в западной прессе объяснили способность перехвата «Прометеем» гиперзвуковых целей

Источник изображения: topwar.ru

В российской прессе со ссылкой на военные источники появилась информация о том, что ЗРС последнего поколения С-500 «Прометей» продемонстрировал способность перехватывать и уничтожать гиперзвуковые цели после комплексной серии испытаний, проведенных Минобороны РФ. На данное сообщение отреагировали западные обозреватели, попытавшись объяснить высокие боевые возможности зенитной системы.

Как указывается в издании Army Recognition, создание С-500, «передовой российской системы противовоздушной и противоракетной обороны», началось в начале 21 века. В конце 2000-х годов было официально объявлено о разработке нового изделия, предназначенного для перехвата баллистических ракет, самолетов и потенциально гиперзвуковых целей.

«Прометей» отличается замечательными техническими характеристиками, которые позволяют противодействовать самым сложным воздушным угрозам

- говорится в издании.

С-500 в состоянии поражать цели на расстоянии до 600 км и высоте до 200 км.

Это дает возможность комплексу уничтожать цели в ближнем космосе, включая низкоорбитальные спутники, тем самым расширяя поле боя за пределы планеты

- отмечается в прессе.

Как объясняется, способность перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые развивают скорость, превышающую 5 Махов, достигается за счет сочетания высокочувствительных сенсоров, высокоскоростных зенитных ракет и передовых вычислительных технологий, которые рассчитывают курсы перехвата в режиме реального времени.

Перехватчики С-500 оснащены передовыми силовыми установками, обеспечивающими быстрое ускорение и высокую маневренность, что необходимо для противодействия быстро движущимся и маневрирующим гиперзвуковым объектам.

Этот комплексный набор технических характеристик делает из «Прометея» грозную систему ПВО, способную противостоять широкому спектру воздушных угроз

- делается вывод в издании.