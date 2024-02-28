«Грозная система ПВО»: в западной прессе объяснили способность перехвата «Прометеем» гиперзвуковых целей

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В российской прессе со ссылкой на военные источники появилась информация о том, что ЗРС последнего поколения С-500 «Прометей» продемонстрировал способность перехватывать и уничтожать гиперзвуковые цели после комплексной серии испытаний, проведенных Минобороны РФ. На данное сообщение отреагировали западные обозреватели, попытавшись объяснить высокие боевые возможности зенитной системы.
Как указывается в издании Army Recognition, создание С-500, «передовой российской системы противовоздушной и противоракетной обороны», началось в начале 21 века. В конце 2000-х годов было официально объявлено о разработке нового изделия, предназначенного для перехвата баллистических ракет, самолетов и потенциально гиперзвуковых целей.
- говорится в издании.
С-500 в состоянии поражать цели на расстоянии до 600 км и высоте до 200 км.
- отмечается в прессе.
Как объясняется, способность перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые развивают скорость, превышающую 5 Махов, достигается за счет сочетания высокочувствительных сенсоров, высокоскоростных зенитных ракет и передовых вычислительных технологий, которые рассчитывают курсы перехвата в режиме реального времени.
Перехватчики С-500 оснащены передовыми силовыми установками, обеспечивающими быстрое ускорение и высокую маневренность, что необходимо для противодействия быстро движущимся и маневрирующим гиперзвуковым объектам.
- делается вывод в издании.