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«Abrams, вероятно, был значительно переоценен». В США заявили об уязвимости своих танков

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Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии
Танки M1 Abrams на международных военных учениях "Summer Shield XIV" в Латвии.
Источник изображения: © Sputnik / Сергей Мелконов

В США назвали танки Abrams переоцененными после уничтожения в зоне СВО первой машины, предоставленной Украине. Об их уязвимости заявили авторы американского издания The National Interest (NI).

M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2

The National Interest (NI)

По мнению авторов, танки ни американского, ни британского, ни немецкого производства не станут непобедимым чудо-оружием. Машины уязвимы перед противотанковыми ракетами и дронами-камикадзе.

Первый танк Abrams был уничтожен в районе Авдеевки

Российские военнослужащие вычислили американский танк под Авдеевкой в понедельник, 26 февраля. Сначала по нему ударили дроном, а затем выстрелом из гранатомета технику уничтожил боец с позывным Рассвет из 15-й мотострелковой Александрийской бригады.

Было опубликовано видео горящей машины. В ролике, снятом оператором беспилотного летательного аппарата (БПЛА), танк в огне стоит посреди поля.

Эксперт назвал слабым местом Abrams неподходящий климат

Как считает научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, США не стали отправлять Киеву усовершенствованную технику, поскольку знают, что часть поставленного оружия будет уничтожена на поле боя. А для тех Abrams, которые получили ВСУ, в зоне СВО неподходящие погодные условия — они рассчитаны на сухой климат.

«Хотя на Ближнем Востоке их двигатели и ходовая часть забивались песком, были проблемы. У американцев все налажено. При неисправности двигателей за 30 минут ставят новый, но я не думаю, что на Украине такое будет», — сказал эксперт.

По мнению военного аналитика, главреда журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, недостатками модели также стали урезанная версия бронирования (у них нет комплектов урановой брони) и урезанный комплект связи. Кроме того, танк не оснащен комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия БПЛА. Это делает технику легкой целью для ВС РФ, отметил специалист.

Сальдо заявил, что Abrams не помогла даже доработка

Известно, что 30 поставленных Киеву танков вернули на доработку, отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Установив активную динамическую защиту, технику снова отправили в зону боевых действий.

Ранее первый подбитый на СВО Abrams предложили установить у посольства США в Москве. С таким предложением выступил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. Еще одним способом применения уничтоженной техники он назвал ее изучение на российском полигоне.

Пентагон отказался комментировать уничтожение танка Abrams.

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Challenger 2
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Компании
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