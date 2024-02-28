Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО

Шойгу: тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более четырех тысяч задач по поражению противника, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
Он добавил, что поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза.
"Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%", - сказал Шойгу.