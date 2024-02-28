Тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач с начала СВО

Шойгу: тяжелые огнеметные системы выполнили более четырех тысяч задач

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более четырех тысяч задач по поражению противника, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Существенный вклад в огневое поражение противника вносят тяжелые огнеметные подразделения, на счету которых выполнено более 4 тысяч задач с начала специальной операции", - отметил министр, говоря о вкладе войск радиационной, химической и биологической защиты.

Он добавил, что поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила их боевой потенциал в 2,2 раза.

"Высокая эффективность огнеметно-зажигательного вооружения привела к необходимости наращивания производства боеприпасов к ним. Так, выпуск неуправляемых реактивных снарядов к тяжелым огнеметным системам и реактивных пехотных огнеметов увеличен в 12 раз. В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%", - сказал Шойгу.