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РИА Новости

ВВО получит более 200 единиц техники до конца года

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РСЗО "Торнадо-С"
РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: © Фото : НПО "Сплав"

ВВО получит в 2024 г более 200 единиц оружия, в том числе "Торнадо-С" и "Тор-М2"

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Восточный военный округ получит в 2024 году более 200 единиц образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

"В рамках гособоронзаказа в 2024 году предусматривается поставка более двухсот единиц современных и модернизированных образцов техники, в том числе РСЗО "Торнадо-С", зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и боевые бронированные машины "Тайфун", - сказал министр.

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